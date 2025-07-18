SoftBank Group введёт «ИИ-агентов» в крупном масштабе

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Токио, 16 июля (Jiji Press) -- Компания SoftBank Group Corp. введёт в масштабах всей группы «агентов искусственного интеллекта», которые самостоятельно выполняют задачи людей, заявил 16 июля председатель совета директоров и генеральный директор Сон Масаёси.

Стратегию кардинальных операционных реформ путём поручения ИИ таких задач, как исследования и переговоры, Сон охарактеризовал словами: каждый сотрудник станет подобен «тысячерукому божеству», выступая с лекцией в Токио.

Сон выразил надежду, что благодаря системе, позволяющей ИИ самостоятельно создавать новые ИИ и развиваться, группа будет располагать одним миллиардом агентов к концу года.

Он заявил, что люди или компании, не использующие ИИ, отказываются от собственного развития, подчеркнув необходимость продвижения внедрения ИИ в Японии, которая отстаёт от других стран в этой сфере.

Во время лекции Сон провёл онлайн-беседу с Сэмом Альтманом, генеральным директором OpenAI, разработчика ChatGPT, обсудив будущее ИИ и связанные риски безопасности.

Когда Сон выразил обеспокоенность военным применением, сказав: «Люди спорят из-за различий во мнениях и идеологии. ИИ будет использоваться», Альтман также ответил: «Меня тревожит возможность ведения войн с помощью ИИ», выразив опасения, что ИИ может повысить геополитические риски подобно ядерному оружию.













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