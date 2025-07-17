Ядерное сдерживание «не может спасти человечество»: представитель Хиданкё

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Вашингтон, 16 июля (Jiji Press) — «Ядерное сдерживание не может спасти человечество», — заявила 16 июля в видеообращении к участникам научной конференции в Чикаго старший представитель японской организации хибакуся — переживших атомные бомбардировки.

Выступая на английском языке, Вада Масако, заместитель генерального секретаря Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё), призвала лидеров всего мира «проявить руководство в создании общества, свободного от ядерного оружия».

Вада подчеркнула, что члены Нихон Хиданкё, удостоенной Нобелевской премии мира в 2024 году, продолжат работу по формированию общественного мнения, рассказывая молодёжи о своём опыте и делясь пережитым.

Она также затронула возникшую в Японии дискуссию о «ядерном соучастии» — размещении американского ядерного оружия на японской территории. «Япония, которая позиционирует себя как единственную страну, пострадавшую от атомных бомбардировок, рискует сама стать агрессором», — подвергла она критике эту идею.

Профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Дэвид Гросс, лауреат Нобелевской премии по физике 2004 года, отметил, что речь Вады была очень трогательной и помогла ему осознать, что предметом их научных дискуссий являются человеческие жизни.

В конференции участвовали видные учёные. На фоне российского вторжения в Украину и военного противостояния между Израилем и Ираном неоднократно звучали опасения по поводу возрастающих рисков ядерного распространения.





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