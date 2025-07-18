2025 POLLS: Люди с интеллектуальными нарушениями создали избирательный словарь　

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Осака, 18 июля (Jiji Press) -- Группа людей с интеллектуальными нарушениями в Японии создала и опубликовала в интернете словарь для изучения избирательной терминологии и процедуры голосования.

Словарь под названием «Слова о выборах: избирательный учебный словарик» содержит около 170 терминов на 236 страницах, включая «избирательное право», «кандидат», «демократия», при этом процедура голосования объясняется преимущественно на хирагане.

Группа из примерно 30 человек, в основном пользователи «Сосиэн» — организации социального обеспечения для людей с интеллектуальными нарушениями в городе Хигасиосака префектуры Осака, работала над созданием словаря в течение года, начиная с апреля прошлого года.

Сугатани Ясуюки (71 год), бывший доцент Медицинского университета Кансай, специализирующийся на коммуникации с пожилыми людьми, участвовал в планировании и научном руководстве проекта.

Готовый словарь был опубликован в марте на сайте организации, с мая он используется на совместных онлайн-семинарах, проводимых семью группами людей с интеллектуальными нарушениями со всей страны, включая Хоккайдо и Окинаву.

В связи с приближающимися 20 июля выборами в Палату советников проводятся очные и онлайн-занятия с использованием словаря. На семинарах также предпринимаются попытки перевести на хирагану избирательные бюллетени с программами партий и кандидатов, написанные иероглифами, что создаёт серьёзные трудности для людей с интеллектуальными нарушениями.

Участник семинара Тоёда Эйити (41 год) заявил: «Хочу, чтобы политики тоже ознакомились со словарём. Хотелось бы, чтобы они использовали более простые слова».

Председатель правления организации Хаяси Сукуми (75 лет) отметила, что участники были увлечены и выглядели довольными, но добавила: «Многие учреждения поддержки не имеют возможности проводить семинары. Хотелось бы, чтобы государство и местные органы власти проявили инициативу и поддержали участие людей с инвалидностью в голосовании».

По словам Сугатани, явка избирателей среди людей с интеллектуальными нарушениями как правило низкая: «Надеюсь, что изучение выборов с помощью словаря поможет им самостоятельно мыслить и участвовать в политической жизни».

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, в стране проживает около 953 000 избирателей с интеллектуальными нарушениями.

Словарь можно бесплатно скачать с сайта организации.













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