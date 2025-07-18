Почётный император Японии выписан из больницы после диагностирования новой «наджелудочковой аритмии»

Новости

Токио, 18 июля (Jiji Press) -- Экс-император Японии Акихито был выписан из больницы Токийского университета после прохождения дополнительного медикаментозного лечения сердца.

91-летний экс-император в сопровождении экс-императрицы Митико (90 лет) покинул больницу в районе Бункё на автомобиле около 11:30 и отправился в свою резиденцию — дворец Сэнто в районе Минато столицы.

Управление императорского двора сообщило, что во время госпитализации планировалось начать медикаментозную терапию для снижения нагрузки на сердце, однако при обследовании перед началом приёма препаратов дополнительно была выявлена «наджелудочковая аритмия». В дальнейшем экс-император будет избегать физических нагрузок, создающих повышенную нагрузку на сердце, таких как подъём по лестнице.

В 2022 году у экс-императора диагностировали правостороннюю сердечную недостаточность, вызванную недостаточностью трёхстворчатого клапана. В мае текущего года при плановом обследовании в больнице у него выявили бессимптомную ишемию миокарда. После выписки он проходил медикаментозную терапию для улучшения кровообращения, однако улучшения не наступило, в связи с чем врачебная команда приняла решение о необходимости назначения дополнительного перорального препарата для снижения нагрузки на сердце. С 14 июля он находился в стационаре для подбора дозировки.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]