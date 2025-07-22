2025 POLLS: Премьер Исиба официально заявил о намерении остаться в должности — ЛДП и Комэйто утратили большинство и в верхней палате — КДП удержала позиции, Кокумин и Сансэйто укрепились

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Токио, 21 июля (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру (лидер Либерально-демократической партии) в понедельник объявил о намерении остаться в должности после сокрушительного поражения своей партии на воскресных выборах в палату советников.

«Общество вынесло нам крайне суровый вердикт», — заявил он на пресс-конференции в штаб-квартире партии. «Результат оказался крайне удручающим. Приношу извинения».

Тем не менее он подчеркнул: «Мы не допустим паралича государственного управления».

На выборах в 27-ю палату советников (голосование прошло 20 июля) правящая коалиция ЛДП и Комэйто завоевала лишь 47 мандатов, что вместе с депутатами, не подлежащими переизбранию (75), не обеспечивает большинства в палате (125 мест). После серьёзного поражения на осенних выборах в нижнюю палату премьер Исиба Сигэру (председатель ЛДП) 21 июля провёл пресс-конференцию и официально объявил о продолжении работы, заявив, что «не допустит застоя в государственных делах». Он выразил готовность призвать оппозицию к политическому диалогу. Однако внутри ЛДП раздаются голоса, требующие ответственности от премьера и партийного руководства, что неизбежно осложнит управление страной.

Конституционно-демократическая партия не сумела нарастить свои 22 переизбираемых мандата. Демократическая партия Японии для народа (4 переизбираемых мандата) и партия Сансэйто (1 переизбираемый мандат) перехватили протестные голоса избирателей, существенно укрепив свои позиции — 17 и 14 мест соответственно.

На пресс-конференции премьер принёс извинения за поражение. Объясняя решение остаться в должности, он перечислил торговые переговоры с США, рост цен, вероятность разрушительного землетрясения в столичном регионе и отметил: «Эти проблемы не станут ждать стабилизации политической обстановки». На вопрос о сроках пребывания у власти он ответил: «Пока я об этом не размышляю».

Касательно дальнейшего управления страной он заявил: «В настоящий момент я не рассматриваю расширение коалиционных рамок». По поводу борьбы с ростом цен он сказал: «Призываю к межпартийным консультациям для выработки решений». Предположительно, он имеет в виду «частичное сотрудничество» с КДП и другими партиями. Относительно перестановок в кабинете и партийном руководстве он выразил намерение пока сохранить действующий состав, добавив: «Буду тщательно обдумывать этот вопрос с учётом истечения полномочий партийных функционеров в сентябре».

Перед пресс-конференцией премьер встретился с лидером Комэйто Сайто Тэцуо и подтвердил намерение продолжить совместное управление страной.

Лидер КДП Нода Ёсихико в ответ на предложения премьера заявил журналистам: «Если появятся конкретные предложения по корректировке курса, мы готовы к широкому обсуждению», потребовав уступок от власти, включая снижение потребительского налога. Генеральный секретарь Партии обновления Японии Иватани Рёхэй также отметил: «Если согласитесь обнулить налог на продукты питания на два года, мы готовы к переговорам».

Главной темой избирательной кампании стала борьба с ростом цен. Премьер противопоставил предложенному оппозицией снижению потребительского налога денежные выплаты в размере 20–40 тысяч йен на человека. Возвращение к идее денежных выплат, от которой ранее отказались, непосредственно перед выборами было раскритиковано как «популизм» и не принесло поддержки.

Общая численность палаты советников составляет 248 депутатов. Разыгрывались 125 мандатов, включая замещение одной вакансии от токийского избирательного округа среди депутатов, не подлежащих переизбранию.







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