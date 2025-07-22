Премьер выразил стремление к японо-американскому саммиту — «Ответственность крупнейшей партии»

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Токио, 21 июля (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру (председатель Либерально-демократической партии) в понедельник подтвердил намерение остаться в должности после поражения своей партии на воскресных выборах в палату советников.

«Общество вынесло нам крайне суровый приговор», — заявил он на пресс-конференции в штаб-квартире партии. «Результат крайне удручающий. Приношу извинения».

Однако он подчеркнул: «Мы не допустим паралича государственного управления».

Во второй половине 21 июля премьер-министр Исиба Сигэру (председатель ЛДП) провёл пресс-конференцию в штаб-квартире партии по итогам выборов в палату советников и выразил стремление к проведению саммита с президентом США Трампом для прорыва в японо-американских тарифных переговорах. Это рассматривается как попытка продемонстрировать готовность продолжать управление страной, несмотря на утрату большинства правящей коалицией и в верхней палате.

Премьер подчеркнул: «Хочу провести прямые переговоры в кратчайшие сроки и добиться видимых результатов». Учитывая планы американской стороны ввести с 1 августа 25-процентные взаимные тарифы, он продемонстрировал решимость отстаивать национальные интересы и заявил: «Будем добиваться соглашения, отвечающего интересам как Японии, так и США».

О сокрушительном поражении ЛДП на выборах в палату советников он сказал: «Остро ощущая всю тяжесть ответственности, тем не менее обязан выполнять долг крупнейшей партии».

В связи с утратой правящей коалицией большинства в обеих палатах парламента премьер выразил намерение выстраивать взвешенный консенсус с оппозицией. «Через искренний диалог с партиями помимо Комэйто хочу найти точки соприкосновения по новому формату политики, способному преодолеть национальные трудности», — заявил он.

Касательно мер против роста цен, ставших ключевой темой выборов в палату советников, он отметил: «Опираясь на предвыборные дискуссии и учитывая бюджетную ответственность, призываю к межпартийным консультациям для выработки решений», продемонстрировав намерение создать переговорную площадку для правящих и оппозиционных партий. По поводу снижения потребительского налога, которое отстаивала оппозиция, он заметил: «Дискуссия не приведёт к результату, если не начать с выработки общего понимания фактов», подчеркнув необходимость межпартийных механизмов для согласования фактических представлений.

Коалиция ЛДП с Комэйто утратила большинство в верхней палате парламента на воскресных выборах, оказавшись в меньшинстве и в палате представителей после прошлогодних выборов. ЛДП впервые с момента основания в 1955 году лишилась большинства в обеих палатах, находясь у власти.













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