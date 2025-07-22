Приоритет США — лучшее соглашение для американцев: министр финансов Бессент о торговых переговорах с Японией

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Вашингтон, 21 июля (Jiji Press) — Министр финансов США Скотт Бессент заявил 21 июля в интервью телеканалу CNBC, что в торговых переговорах с Японией «наш приоритет — не внутренние дела японского правительства, а достижение наилучшего соглашения для американского народа». Тем самым он оказал давление на Японию, требующую пересмотра автомобильных тарифов.

Ранее Бессент указывал, что выборы в палату советников являются ограничивающим фактором для достижения соглашения. Американская администрация разослала уведомления о тарифных ставках различным странам и регионам, ясно демонстрируя намерение добиться уступок от каждой страны до введения тарифов 1 августа.

«Если 1 августа тарифы вступят в силу, высокие тарифные ставки создадут дополнительное давление на страны для заключения более выгодных соглашений», — подчеркнул Бессент.

大阪・関西万博で開かれた米国の「ナショナルデー」の式典でスピーチするベセント財務長官＝１９日、大阪市（ＥＰＡ時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

 

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