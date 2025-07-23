Наушник размером с рисовое зерно мог быть использован для обмана на экзамене

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Токио, 22 июля (Jiji Press). Источники в полиции сообщили, что наушник с костной проводимостью размером с рисовое зерно мог использоваться для мошенничества на экзамене по английскому языку TOEIC в Японии.

По словам источников, у предполагаемого мошенника на экзамене изъяли наушники, а также релейное устройство в форме кулона и примерно 40-минутное видео с объяснением того, как пользоваться этим оборудованием.

Предполагаемый мошенник, Ван Ликунь, 27-летний аспирант Киотского университета, арестованный по этому делу, был одним из 10 китайских экзаменуемых, сдававших экзамен в том же месте.

Наушник размером в несколько миллиметров разработан так, чтобы его можно было извлечь из уха с помощью магнитной палочки. Релейное устройство предназначалось для подключения к смартфону.

Отдел по борьбе с международными преступлениями столичного полицейского управления Токио полагает, что оборудование было предоставлено китайской компанией, предлагающей услуги по мошенничеству.

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