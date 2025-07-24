Противник китобойного промысла снят с международного розыска — Япония требовала задержания — ИКПО

Новости

Париж, 22 июля (Jiji Press) — Международная организация уголовной полиции (ИКПО, штаб-квартира в Лионе, центральная Франция) сообщила, что принято решение исключить из списка «красного розыска» основателя антикитобойной организации «Морской пастух» (Sea Shepherd) подозреваемого Пол Ватсона (74 года), объявленного в международный розыск за препятствование японскому исследовательскому китобойному промыслу. Как сообщила ИКПО, «решение принято с учётом новых обстоятельств, включая отказ Дании выдать его Японии». О снятии с розыска уведомлены все страны-члены ИКПО.

Подозреваемый Ватсон был объявлен в международный розыск после получения Береговой охраной Японии ордера на его арест по подозрению в нанесении телесных повреждений за противодействие исследовательскому китобойному промыслу в антарктических водах в 2010 году. В июле 2024 года он был задержан в Гренландии — датской территории, однако в декабре местные власти приняли решение об его освобождении.

После освобождения «Комиссия по контролю файлов» ИКПО, отвечающая за обеспечение надлежащей обработки персональных данных в организации, по ходатайству Ватсона временно приостановила его розыск, а затем окончательно приняла решение о его снятии.

ИКПО подчеркнула, что это решение «не является оценкой существа дела». В то же время, по данным агентства AFP, комиссия отметила «активное неоднократное участие» Японии в преследовании подозреваемого и возможное наличие «политических мотивов». Очевидно, учитывались эти факторы, а также длительный период времени, прошедший с момента инцидента.

Подозреваемый Ватсон написал в социальных сетях, что это «решение, которое положило конец преследованию по политическим мотивам со стороны Японии и выявило незаконность исследовательского китобойного промысла».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]