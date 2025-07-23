Соглашение о взаимных пошлинах в 15% с Японией — открытие рынков риса и автомобилей, инвестиции в США на 80 триллионов йен — Трамп.

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[Вашингтон, Jiji Press] Президент США Дональд Трамп заявил 22 июля в социальных сетях, что достигнуто соглашение о введении взаимных пошлин с Японией в размере 15%. По его словам, Япония откроет американскому рынку доступ в сферы автомобилей и сельского хозяйства, включая рис, а также инвестирует в США 550 миллиардов долларов (около 80 триллионов йен).

Введение новых 25-процентных пошлин в отношении Японии должно было вступить в силу 1 августа, однако после примерно трёх месяцев переговоров удалось достичь соглашения, при котором Япония согласилась на расширение импорта риса — области, которая до сих пор считалась «священной территорией».

Пока неясно, как будут решены вопросы с дополнительными пошлинами на автомобили, сталь и алюминий, пересмотра которых Япония давно добивалась.

Трамп подчеркнул: «Мы заключили масштабную сделку. Возможно, самую крупную в истории». Он объявил, что Япония расширит закупки автомобилей, грузовиков, риса и других сельскохозяйственных продуктов. При этом он написал: «Я очень воодушевлён тем, что мы продолжим поддерживать прекрасные отношения с Японией».

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