Япония увеличит импорт американского риса на 75% — закупка сельхозпродукции на сумму свыше 1 трлн йен и самолётов Boeing — соглашение с США

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Вашингтон, 23 июля (Jiji Press) — Япония увеличит импорт риса из США на 75% в рамках достигнутого тарифного соглашения, сообщил Белый дом. Япония согласилась открыть свой рынок для американских товаров и закупит продукцию из США на сумму 8 млрд долларов (около 1,17 трлн йен), включая кукурузу, сою, экологически чистое авиатопливо (SAF) и другие товары. Кроме того, будет приобретено 100 самолётов американской компании Boeing.

Япония установила годовую квоту беспошлинного импорта риса в рамках минимального доступа на уровне 770 тыс. тонн. Обе страны договорились увеличить объёмы японского импорта из США при сохранении данных рамок. Согласно данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, американский рис занимал первое место по объёмам поставок в рамках этой квоты в 2024 финансовом году — 346 тыс. тонн.

Помимо этого, увеличение импорта американской продукции коснётся сои, удобрений и биоэтанола. Что касается проекта совместной разработки сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске, рентабельность которого вызывала сомнения, стороны ограничились формулировкой «поиск новых контрактов».

Также будут ослаблены японские ограничения на американские автомобили. По заявлению японского правительства, планируется упростить процедуры сертификации американских машин при обеспечении их безопасности.

Трамп 23 июля написал в своих социальных сетях, что «Япония закупит оборонную технику и другие товары на несколько миллиардов долларов». Американское правительство подчеркнуло, что дополнительные японские закупки этих товаров «усилят безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе».

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