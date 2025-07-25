Полиция выявила 889 угрожающих сообщений в интернете — также обнаружены острые предметы при досмотре багажа в ходе обеспечения безопасности выборов в Палату советников

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Токио, 24 июля (Jiji Press) — Национальное полицейское агентство опубликовало отчет о реализации мер безопасности во время выборов в Палату советников. Было выявлено 889 интернет-сообщений, содержащих угрозы нападений на уличные выступления, а при досмотре багажа на местах проведения мероприятий обнаружено 140 острых предметов. Случаев фактического причинения вреда кандидатам не зафиксировано.

С учетом инцидента с убийством бывшего премьер-министра Абэ Синдзо и других происшествий Национальное полицейское агентство впервые создало к выборам в Палату советников «Центр интеграции информации об угрозах» для сбора данных о террористах-одиночках, совершающих теракты в одиночку. Была создана система анализа сообщений в соцсетях и информации о подозрительных лицах с целью предотвращения преступлений и укрепления безопасности.

По данным ведомства, в период с 16 июня по 19 июля в ходе киберпатрулирования и благодаря сообщениям граждан было выявлено 889 «опасных сообщений» в социальных сетях и на интернет-форумах. 13 июля был установлен 40-летний мужчина из префектуры Тиба, который неоднократно размещал на официальной странице бывшего премьер-министра Кисида Фумио в X (бывший Twitter) угрозы вроде «если придешь (на выступление), убью», и полиция префектуры Тиба в тот же день вышла с ним на контакт, приняв меры соответственно степени угрозы.

Ответственный сотрудник прокомментировал: «В итоге сообщений с высокой вероятностью исполнения не оказалось, но благодаря обмену информацией удалось принять эффективные меры». Ведомство намерено применять аналогичную систему и на будущих выборах.

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