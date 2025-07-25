Японская полиция начнет тестирование нательных камер

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Токио, 24 июля (Jiji Press) — Национальное полицейское агентство Японии объявило о начале тестового внедрения нательных камер с конца августа. Полицейские будут носить их на груди или голове. Камеры планируется использовать в подразделениях общественной безопасности, дорожной полиции и охраны порядка при проведении опросов граждан и обеспечении безопасности массовых мероприятий для оценки их эффективности. Также предполагается использование объективных видеозаписей для подтверждения правомерности действий сотрудников в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Согласно данным Национального полицейского агентства, камеры будут крепиться на грудь формы или шлемы. Съемка будет проводиться только на улице и в местах массового скопления людей, при этом о ведении записи будет сигнализировать включенная лампочка, специальные наклейки или нарукавные повязки.

В участковых подразделениях будет размещено 39 камер в трех префектурах — Токио, Осаке и Фукуоке. Они будут непрерывно записывать патрулирование и опросы граждан с момента выхода из участка или полицейской будки до возвращения. Учитывая вопросы конфиденциальности, съемка будет прерываться при приеме заявлений о правонарушениях или входе в частные дома.

В дорожной полиции будет размещено 18 камер в префектурах Айти, Ниигата и Коти. За исключением времени оформления протоколов о нарушениях, будет записываться весь процесс дорожного надзора от начала до конца.

Отснятый материал будет храниться в полицейских участках. При поступлении жалоб на действия при опросах граждан или проверках видеозаписи будут использоваться для анализа ситуации при исполнении служебных обязанностей. При фиксации преступных действий материалы также будут применяться в ходе расследования. Неиспользованные видеозаписи будут удаляться примерно через три месяца.

Камеры для охраны порядка будут размещены в 9 префектурах, включая Хоккайдо и Исикаву, общим количеством 19 единиц. Они будут передавать информацию о плотности толпы при обеспечении безопасности таких мероприятий, как фестивали фейерверков, и использоваться штабом для анализа ситуации и координации действий. Видеозаписи будут автоматически удаляться через неделю.

Испытательный период составит три месяца для участковой службы, шесть месяцев для дорожной полиции и один год для охраны порядка. Для полномасштабного внедрения по всей стране будут проанализированы эффективность, возникшие проблемы и отличия от автомобильных видеорегистраторов, результаты будут опубликованы на официальном сайте.

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