МВФ призывает Японию избегать широких налоговых льгот и пособий — предупреждение о состоянии финансов страны

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Вашингтон, 24 июля (Jiji Press) — Пресс-секретарь Международного валютного фонда (МВФ) Козак заявила на регулярной пресс-конференции, что Японии следует «избегать» введения широких налоговых льгот и пособий. После катастрофического поражения правящей коалиции на недавних выборах в Палату советников влияние оппозиции значительно возросло, что неизбежно усилит давление в сторону увеличения расходов, и МВФ предупредил о дальнейшем ухудшении финансового положения.

На выборах в Палату советников основным предметом споров стали меры по борьбе с ростом цен: правящая коалиция пообещала денежные выплаты, в то время как оппозиционные партии выступали за сокращение или отмену потребительского налога. На рынке облигаций долгосрочные процентные ставки резко выросли на фоне опасений относительно фискальной экспансии после выборов. Остаток долга Японии превышает двукратный размер валового внутреннего продукта (ВВП), что представляет собой худший показатель среди крупных стран.

Козак выразила обеспокоенность тем, что «учитывая высокий уровень задолженности, фискальное пространство Японии ограничено». Она рекомендовала, что даже при осуществлении фискального стимулирования в ответ на «экономические шоки», такие как рост цен, необходимо принимать временные меры и сосредоточить их на уязвимых домохозяйствах и предприятиях.

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