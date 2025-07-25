Открылся природный тематический парк «Junglia Okinawa»

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Накидзин, префектура Окинава, 25 июля (Jiji Press) — 25 июля открылся крупный тематический парк «JUNGLIA OKINAWA (Джунглия Окинава)» (деревня Накидзин, город Наго) в северной части префектуры Окинава. Посетители смогут насладиться богатой природой региона Янбару на севере главного острова Окинава.

В просторном парке общей площадью около 60 гектаров размещены 22 аттракциона на тему динозавров и природы Янбару, а также 15 ресторанов и кафе.

Яра Томохико (50 лет) из города Наго ждал открытия с 3 часов утра. «С нетерпением жду аттракционов. Надеюсь, это поможет привлечь больше туристов в северную часть Окинавы», — поделился он ожиданиями. Убуката Юсукэ (27 лет), приехавший из префектуры Сайтама, рассказал: «Хочу познакомиться с уникальной природой Окинавы и создать незабываемые воспоминания».

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