1400 иностранцев получили незаконно переданные аккаунты доставщиков «Демаэ-кан» — арестованы 7 человек, включая руководителя консалтинговой компании

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Токио, 25 июля (Jiji Press) — В ходе расследования дела о незаконной передаче аккаунтов доставщиков сервиса заказа еды «Демаэ-кан» выяснилось, что переданными аккаунтами пользовались около 1400 иностранцев. Об этом 25 июля сообщил отдел по борьбе с международной преступностью Столичного управления полиции.

Нелегальными аккаунтами для доставки пользовались иностранцы, не имеющие права на трудовую деятельность, — выходцы из Узбекистана, Вьетнама, России, Пакистана, Мьянмы, Индии и других стран. Общее число поддельных аккаунтов достигает примерно 2800, отдел продолжает выяснять все обстоятельства дела.

К настоящему моменту отдел арестовал 7 человек по подозрению в мошенничестве за незаконное получение вознаграждения путём передачи чужих аккаунтов. Среди арестованных — предполагаемый организатор схемы, руководитель консалтинговой компании Ямадзаки Котаро (51 год) и гражданин Узбекистана Пардаев Мансурджон Эгамназарович (29 лет).

Обвиняемые подозреваются в том, что около 23 сентября 2024 года заставили японца создать аккаунт, заведомо зная, что им будет пользоваться иностранец. Мужчина ежемесячно получал 20 000 йен за предоставление своего имени.

По данным следствия, Ямадзаки предположительно получил около 54 миллионов йен благодаря схеме с привлечением нелегальных работников не только из Узбекистана, но и из многих других стран.

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