Средняя продолжительность жизни остается практически неизменной — мужчины 81,09 года, женщины 87,13 года

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Токио, 25 июля (Jiji Press) — Средняя продолжительность жизни японцев, родившихся в 2024 году, практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом, как показало исследование министерства здравоохранения, опубликованное 25 июля.

Она составила 81,09 года для мужчин и 87,13 года для женщин. Средняя продолжительность жизни — показатель того, сколько лет в среднем проживет ребенок, родившийся в определенном году. Расчет ведется исходя из предположения, что показатели смертности в каждом возрасте в будущем не изменятся.

С начала ведения статистики в 1947 году продолжительность жизни в целом неуклонно увеличивалась, однако из-за влияния нового коронавируса снизилась в 2021 и 2022 годах. В 2023 году количество смертей от коронавируса сократилось, и впервые за три года показатель превысил прошлогодний.

В международном сравнении мужчины заняли 6-е место после Швеции, Швейцарии, Норвегии, Италии и Испании, снизившись на одно место. Женщины, как и в предыдущем году, сохранили 1-е место, за ними следуют Южная Корея, Испания, Швейцария, Франция и Италия.

Доля японских мужчин, родившихся в 2024 году, которые, согласно прогнозам, доживут до 75 и 90 лет, составляет соответственно 75,3% и 25,8%. Среди женщин, родившихся в прошлом году, 87,9% предположительно доживут до 75 лет и 50,2% — до 90 лет.

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