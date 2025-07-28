Экспертная группа призывает к консолидации системы онкологической помощи — хирургические операции и лучевая терапия, нехватка хирургов

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Токио, 25 июля (Jiji Press) — Экспертная группа министерства здравоохранения 25 июля в основном завершила подготовку рекомендаций по консолидации хирургических операций и лучевой терапии в системе оказания онкологической помощи. Группа изучала систему предоставления онкологической помощи в перспективе до 2040 года, когда ожидается дальнейшее старение населения и сокращение числа людей трудоспособного возраста.

Согласно итоговому проекту, к 2040 году число онкологических пациентов, по прогнозам, увеличится на 3% от нынешнего уровня и составит 1,055 миллиона человек. При этом, если ситуация не изменится, количество гастроэнтерологов-хирургов сократится на 39%, что создает риск невозможности «поддерживать даже нынешний уровень хирургического лечения».

Несмотря на то что спрос на хирургические операции снизится на 5%, нехватка хирургов будет нарастать. Потребность в лучевой терапии возрастет на 24%, однако оборудование для лучевой терапии дорогостоящее, а число пациентов различается по регионам, поэтому для обеих методик лечения «необходимо рассмотреть консолидацию».

Как медицинскую помощь, желательную для консолидации, были названы области с небольшим числом случаев или врачей, а также случаи, требующие высоких технологий. Также упомянуты детская онкология и редкие виды рака.

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