Министерство иностранных дел создаёт отдел экономической безопасности

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Токио, 29 июля (Jiji Press) -- Министерство иностранных дел Японии во вторник сообщило о проведении масштабной организационной реформы в пятницу, включающей создание отдела экономической безопасности при Бюро экономических дел в связи с российским вторжением на Украину.

Благодаря новому отделу министерство намерено более эффективно решать вопросы экономической безопасности, в частности укрепление цепочек поставок стратегически важных минералов на фоне растущей напряжённости между США и Китаем.

В настоящее время вопросами экономической безопасности занимается управление политики экономической безопасности в составе Отдела политики национальной безопасности Бюро внешней политики.

При Бюро экономических дел также создаются отдел общих вопросов, который займётся комплексной координацией экономической дипломатии, и отдел стратегии экономической дипломатии для работы с новыми вызовами, связанными с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом.

Отдел Западной Европы и Отдел Центральной и Юго-Восточной Европы при Бюро европейских дел реорганизуются в первый европейский отдел и второй европейский отдел. При втором европейском отделе создаётся управление по вопросам политики в отношении Украины, Польши, трёх прибалтийских государств и трёх других стран для концентрированной работы по проблемам, связанным с российским вторжением на Украину.

Крупный производитель автомобильных компонентов Marelli Holdings (ранее Calsonic Kansei) объявил до 29 июля о планах реструктуризации под руководством группы банков-партнёров во главе с Deutsche Bank. В июне Marelli обратилась за защитой в рамках 11-й главы федерального закона США о банкротстве, что соответствует японскому закону о гражданской реабилитации. Согласно плану восстановления, компания рассчитывает выйти из процедуры по 11-й главе к 2026 году. Компания также поставляет компоненты для Nissan Motor, которая продолжает испытывать управленческие трудности.







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