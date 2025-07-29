Объявлены подробности церемонии совершеннолетия принца Хисахито

Новости

Токио, 29 июля (Jiji Press) -- Управление императорского двора Японии обнародовало подробности церемонии совершеннолетия принца Хисахито, сына наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, которая пройдет 6 сентября в день 19-летия молодого принца.

Это будет первая церемония совершеннолетия для представителя мужского пола из императорской семьи за 40 лет - с момента аналогичной церемонии наследного принца Акисино. Принц Хисахито занимает второе место в очереди престолонаследия после своего отца.

Правительство на заседании кабинета министров 29 июля решило наградить принца Хисахито орденом «Дайкун-и кикка дайдзю-сё» (Большая лента Высшего ордена Хризантемы). Награду вручит император в день церемонии.

6 сентября, в день 19-летия принца Хисахито, церемония пройдет под председательством супругов наследного принца Акисино. Утром в резиденции наследного принца состоится обряд «Канмури-о тамау-но ги», в ходе которого принц получит корону от посланца императора Нарухито в 8:45. Затем принц Хисахито отправится в императорский дворец, где в 10:00 утра в традиционном облачении для несовершеннолетних членов императорской семьи «кеттеки-но хо» примет участие в главном обряде «Какан-но ги» (церемония возложения короны).

Далее он переоденется в облачение для совершеннолетних «хоэки-но хо» и в церемониальной карете проследует к трем дворцовым святилищам для совершения молитв. Во второй половине дня во дворце пройдет церемония «Тёкен-но ги», в рамках которой он поприветствует императора Нарухито и императрицу Масако в государственном зале «Мацу-но ма», а затем навестит дедушку и бабушку - почетного императора Акихито и почетную императрицу Митико в их резиденции в районе Минато.

8 сентября принц Хисахито посетит святилище Исэ (префектура Миэ, город Исэ) и мавзолей императора Дзимму (префектура Нара, город Касихара). 10 сентября в Токио состоится обед с участием премьер-министра и других высокопоставленных лиц.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]