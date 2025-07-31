Япония расширяет экстренную помощь при вооружённых нападениях

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Токио, 29 июля (Jiji Press) -- Правительство Японии во вторник одобрило расширение экстренной помощи для улучшения поддержки пожилых людей и инвалидов в чрезвычайных ситуациях, включая вооружённые нападения.

На заседании кабинета министров правительство утвердило поправки к правительственному постановлению, включив «предоставление социальных услуг» в перечень мер помощи по закону о защите гражданского населения при вооружённых нападениях.

Данное изменение было внесено после того, как аналогичная норма появилась в пересмотренном законе о помощи при стихийных бедствиях, принятом в мае.

По закону о защите гражданского населения муниципалитеты отвечают за оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе за создание убежищ и оказание медицинской помощи.

Однако вызывают обеспокоенность случаи смерти от последствий стихийных бедствий, когда эвакуированные погибают из-за ухудшения состояния здоровья после эвакуации. Правительство считает необходимым усилить защиту эвакуированных и в случае вооружённых нападений.







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