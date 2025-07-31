Мировые продажи Toyota достигли рекордного уровня — лидер шестой год подряд в первом полугодии

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Токио, 30 июля (Jiji Press) -- Концерн Toyota Motor Corp. нарастил глобальные продажи автомобилей на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до около 5,54 миллиона единиц в январе-июне, установив новый рекорд для первого полугодия, сообщил в среду ведущий японский автопроизводитель.

Объём продаж группы, включая дочерние компании Daihatsu Motor и Hino Motors, превысил предыдущий рекорд первого полугодия в 5,46 миллиона единиц, зафиксированный в 2021 году.

Этот показатель значительно опередил 4,4 миллиона единиц, проданных немецким концерном Volkswagen. Toyota возглавляла мировую автомобильную отрасль по продажам в первом полугодии шестой год подряд.

Рост продаж Toyota частично обеспечил ажиотажный спрос накануне введения повышенных американских тарифов в рамках политики высоких пошлин администрации Трампа. На североамериканском рынке особенно хорошо шли гибридные версии седана «Camry» и минивэна «Sienna».

«Хотя ажиотажный спрос идёт на спад, мы наблюдаем стабильный спрос», — пояснил представитель компании.







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