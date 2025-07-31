Температура достигла нового рекордного максимума в Японии — 41,2°C
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Токио, 30 июля (Jiji Press) -- Температура поднялась до 41,2 градуса Цельсия в городе Танба префектуры Хёго на западе Японии около 14:39 в среду, установив новый национальный температурный рекорд, сообщило Японское метеорологическое агентство.
Предыдущий рекорд составлял 41,1 градуса и был зафиксирован в городе Кумагая префектуры Сайтама в июле 2018 года и в городе Хамамацу префектуры Сидзуока в августе 2020 года.
В среду ясная погода установилась от северо-восточного региона Тохоку до юго-западного региона Кюсю, температура во многих районах поднялась до 35 градусов и выше — отметки «экстремально жаркого» дня.
Кроме Танба, 30 июля впервые в этом году в стране отмечены температуры 40 градусов и выше в нескольких местах: в городе Фукутияма префектуры Киото — 40,6 градуса, в городе Манива префектуры Окаяма — 40,3 градуса, в городе Нисивaki префектуры Хёго — 40,0 градуса. С учётом этих данных многие населённые пункты в регионах Кинки и Тюгоку побили свои температурные рекорды.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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