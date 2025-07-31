Уровень отцовских отпусков в Японии достиг рекордных 40,5%

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Токио, 30 июля (Jiji Press) — Доля японских мужчин, воспользовавшихся отпуском по уходу за ребенком в 2024 финансовом году, выросла на 10,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордной отметки в 40,5%. Об этом свидетельствуют данные опроса Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, обнародованные 30 июля.

Рост показателя в году, завершившемся в марте, стал результатом введения обязанности для работодателей выяснять намерения сотрудников относительно оформления отпуска по уходу за ребенком, а также запуска новой программы «послеродовой отпуск для пап», действующей с октября 2022 года.

Послеродовой отпуск для пап представляет собой систему, позволяющую отцам взять до четырех недель отпуска в течение восьми недель после рождения ребенка — в дополнение к стандартному декретному отпуску. Ключевая особенность программы заключается в возможности разделить отпуск на два периода. Данной программой воспользовались около 60% мужчин, оформивших отпуск по уходу за ребенком.

Правительство поставило задачу довести долю мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком, до 50% к 2025 году, что потребует дальнейшего роста показателя.

Исследование проводилось в октябре прошлого года среди 3383 компаний с численностью персонала от пяти человек.







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