Министр юстиции Японии выразил обеспокоенность по поводу нелегальных мигрантов из Турции

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Токио, 30 июля (Jiji Press) -- Министр юстиции Японии Судзуки Кэйсукэ в среду выразил «крайне серьёзную обеспокоенность» в связи с большим числом нелегальных мигрантов из Турции в Японии.

Судзуки выразил эту обеспокоенность на встрече с послом Турции в Японии Огузханом Эртугрулом в здании Министерства юстиции. Посол объяснил, что Турция призывает своих граждан соблюдать японские законы и традиции во время пребывания в Японии.

По словам министра, на 1 января в стране находилось 1372 нелегальных мигранта турецкого гражданства. В ряде муниципалитетов отмечаются трения и конфликты между местными жителями и курдами турецкого гражданства.

«Видя растущее беспокойство населения, мы также ужесточаем борьбу с нелегальным пребыванием», — заявил Судзуки, обратившись к турецкому правительству с просьбой о сотрудничестве.







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