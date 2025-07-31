Старейший житель Японии скончался в возрасте 114 лет

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Токио, 31 июля (Jiji Press) -- Старейшая жительница Японии Хироясу Миёко скончалась 29 июля в возрасте 114 лет, сообщили источники в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Хироясу из города Накацу префектуры Оита родилась в январе 1911 года. 30 июля министерство официально подтвердило информацию о её смерти. Причина смерти не сообщается.

Она стала старейшей жительницей Японии в мае этого года после кончины другой 114-летней женщины из города Ояма префектуры Сидзуока.

Теперь старейшей жительницей страны является Кагава Сигэко (114 лет) из города Яматокориями префектуры Нара. Она родилась в мае 1911 года.

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