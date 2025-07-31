Предупреждение о цунами частично отменено в Японии

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Токио, 31 июля (Jiji Press) -- Японское метеорологическое агентство утром частично отменило предупреждение о цунами, которое распространялось на обширную территорию тихоокеанского побережья страны от Хоккайдо на севере до префектуры Окинава на юге.

В 10:45 утра агентство сняло предупреждение для прибрежных районов от Токийского залива до Окинавы, за исключением отдельных участков.

Предупреждение продолжает действовать для тихоокеанского побережья от Хоккайдо до префектуры Тиба восточнее Токио, а также для островов Идзу и островов Танэгасима и Якусима в префектуре Кагосима.

Несмотря на то что прошло более 24 часов с момента мощного землетрясения у российского полуострова Камчатка утром 30 июля, волны цунами продолжали накатывать на различные участки побережья, причём во многих местах максимальные значения были зафиксированы в ночные и утренние часы 31-го.

По данным Агентства противопожарной и аварийной службы на 17:00 30 июля, приказы об эвакуации издали 229 муниципалитетов в 21 префектуре, что затронуло в общей сложности около 2,01 миллиона человек.

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса на пресс-конференции 31 июля сообщил о жертвах цунами: 1 погибший в префектуре Миэ, 1 тяжелораненый в Хоккайдо, 6 легкораненых в Хоккайдо и префектуре Миядзаки. Он пояснил, что степень травм ещё трёх пострадавших выясняется, и все случаи связаны с падениями во время эвакуации. Кроме того, 11 человек были экстренно госпитализированы с тепловыми ударами в эвакуационных пунктах.

Согласно данным метеорологического агентства, самая высокая волна цунами по стране достигла 1,3 метра в порту Кудзи города Кудзи префектуры Иватэ (30 июля в 13:52). Однако максимальные показатели в ряде мест были отмечены в ночные и утренние часы 31-го: в городе Хироо Хоккайдо — 70 см (в 1:18), в городе Оараи префектуры Ибараки — 70 см (в 2:27), в городе Симода префектуры Сидзуока — 60 см (в 0:06), в городе Тосасимидзу префектуры Коти — 60 см (в 4:07), в городе Сибуси префектуры Кагосима — 50 см (в 6:39).







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