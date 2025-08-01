«Поддельная полиция»: ущерб резко вырос до 38,9 млрд иен — специальное мошенничество достигло рекордного уровня в первом полугодии — Управление национальной полиции

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Токио, 31 июля (Jiji Press) — Ущерб от «мошенничества с поддельной полицией», когда преступники выдают себя за сотрудников полиции и мошенническим путем получают деньги под предлогом проведения расследования, в первом полугодии этого года (январь-июнь) составил 38,93 млрд йен и резко увеличился, как стало известно 31 июля из данных Управления национальной полиции. Из-за этого общий ущерб и количество случаев специального мошенничества также обновили исторические максимумы. Управление призывает к бдительности, работая совместно с полицейскими управлениями по всей стране.

Согласно данным Управления национальной полиции, количество выявленных случаев специального мошенничества в первом полугодии составило 13 213 — примерно в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а размер ущерба достиг 59,73 млрд йен — в 2,6 раза больше. Ведомство считает причиной роста увеличение числа случаев мошенничества с участием лиц, выдающих себя за полицейских. Количество выявленных случаев мошенничества с поддельной полицией составило 4737 — около 36% от общего числа, а по размеру ущерба — около 65%.

Основная схема мошенничества с поддельной полицией выглядит следующим образом: сначала поступает звонок на мобильный телефон, затем разговор переходит в видеозвонок в мессенджерах, где лицо, выдающее себя за полицейского, показывает ордер на арест и принуждает перевести деньги на указанные реквизиты со словами: «Нам необходимо подтвердить причастность ваших денег к преступлению». Среди пострадавших много молодых людей: 20,5% выявленных случаев приходится на тридцатилетних, 18,7% — на двадцатилетних.

Большинство входящих номеров начинается с «+1» и других международных кодов, также растет число случаев массовых автоматических звонков, направленных на людей, которые отвечают. Ведомство считает эффективной мерой противодействия ограничение приема международных звонков.

Ущерб от мошенничества типа «инвестиции и романтика в соцсетях» составил 59,08 млрд йен — на 10,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи со значительным сокращением рекламы, использующей имена знаменитостей для привлечения жертв, инвестиционное мошенничество уменьшилось на 30,4% до 35,12 млрд йен, однако романтическое мошенничество, при котором у жертв вызывают любовные чувства, выросло на 52,4% до 23,96 млрд йен. При романтическом мошенничестве около половины знакомств происходит через приложения для знакомств, часто встречаются случаи, когда предлагают совместные инвестиции в криптовалюту или ведение интернет-магазинов.

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