Йена резко обвалилась до уровня свыше 150 за доллар — минимум за четыре месяца на фоне осторожности ЦБ по повышению ставок — Токийский рынок

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Токио, 1 августа (Jiji Press) — Утром 1 августа на токийском валютном рынке курс йены резко упал до отметки свыше 150 йен за доллар. Это минимальный уровень с 28 марта — за четыре месяца. После пресс-конференции главы Банка Японии Уэда Кадзуо, которая состоялась по итогам заседания комитета по денежно-кредитной политике 31 июля, рынок воспринял осторожную позицию ЦБ относительно дополнительного повышения ставок, что ускорило распродажу йены и скупку долларов. К полудню курс составил 150,75-77 йен — ослабление на 1,37 йены по сравнению с предыдущим днем.

На пресс-конференции Уэда заявил, что несмотря на достижение соглашения по переговорам между Японией и США по тарифной политике администрации Трампа, неопределенность экономических и ценовых тенденций как внутри страны, так и за рубежом остается высокой. «Мы входим в фазу, когда конкретные последствия будут проявляться постепенно», — отметил он, демонстрируя осторожный подход к выбору времени для повышения ставок с учетом тарифного воздействия.

Участники рынка указывают: «На оценку последствий потребуется два-три месяца. Банку Японии будет трудно поднять ставки в этом году» «управляющая компания». «Йена может ослабнуть до 155 за доллар до конца года» «та же компания».

Еще до пресс-конференции Уэда председатель ФРС США Пауэлл на брифинге после заседания Федерального комитета по открытым рынкам «FOMC» также продемонстрировал осторожность в отношении раннего снижения ставок, что стало дополнительным фактором распродажи йены и покупок долларов.

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