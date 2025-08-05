Министр Акадзава отправится в США для обсуждения торгового соглашения

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Токио, 5 августа (Jiji Press) -- 5 августа Бюджетный комитет Палаты советников провел целенаправленные дебаты по различным внутренним и внешним вопросам, включая американские тарифные меры, при участии премьер-министра Исиба Сигэру и профильных министров. Министр экономического возрождения Акадзава Рёсэй, курирующий японо-американские тарифные переговоры, сообщил о согласовании своей поездки в США с вечера того же дня до 9 августа. Премьер-министр заявил о рассмотрении возможности публикации «информационного листа» с подробностями японо-американского соглашения.

По поводу поездки в США Акадзава пояснил: «Буду добиваться скорейшего издания соответствующего президентского указа по автомобильным тарифам». Он также выразил желание согласовать позиции по 15-процентному «взаимному тарифу», вступающему в силу 7 августа.

Премьер-министр, заявив о «неуклонном выполнении соглашения для максимизации выгод Японии и США», одновременно отметил «серьезную обеспокоенность совместимостью (американских тарифных мер) с японо-американским торговым соглашением». Так он ответил депутату от Конституционно-демократической партии Токунага Эри.

Председатель политсовета Демократической партии народа Хамагути Макото потребовал опубликовать информационный лист на сайте канцелярии премьер-министра. Глава правительства ответил: «Рассмотрю в этом направлении. Хочу проработать и реализовать это для устранения беспокойства граждан».



















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