Трамваи-хибакуся до сих пор в строю — общественный транспорт используется и для изучения мира — «хотим, чтобы они ездили как можно дольше»

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Хиросима, 5 августа (Jiji Press) — 6 августа, исполняется 80 лет со дня сброса атомной бомбы на Хиросиму. До сих пор существуют трамвайные вагоны, которые, несмотря на повреждения от атомной бомбы, были восстановлены и продолжают служить горожанам. «Трамваи-хибакуся», ставшие «символом возрождения» после того как вновь начали ходить среди пепелища, используются также для уроков мира со школьниками.

По данным компании «Хиросима дэнтэцу» (Хиродэн), атомная бомба унесла жизни 185 сотрудников. Предполагается, что среди погибших были 30 учениц и преподавателей Женской школы домоводства Хиросима дэнтэцу, созданной для восполнения нехватки рабочих рук в военное время. Из 123 вагонов 108 были полностью разрушены или повреждены, однако благодаря героическим восстановительным работам уже через три дня после бомбардировки «первый трамвай» вновь начал ходить на отдельных участках.

«Сотрудник компании дал мне сумку без билетов и сдачи, сказав: «С людей без денег плату за проезд брать не нужно»». В столетней истории Хиродэн сохранилось свидетельство ученицы женской школы домоводства, работавшей кондуктором в первом трамвае. Свидетельство продолжается: «Встречались самые разные люди — те, кто удивлялся: «Ой, трамвай едет!», те, кто боялся: «Мост страшный», обожженные, люди с видимыми пятнами на коже».

В Хиродэн сохранилось 4 «трамвая-хибакуся». «Действующих», которые в основном возят пассажиров в утренние часы пик, — 2 вагона, они также выполняют заказные рейсы. Один из них — вагон, пострадавший от бомбардировки у остановки «Тюдэн-маэ», примерно в 700 метрах от эпицентра. Кроме того, имеется 1 вагон для мероприятий с восстановленной исторической окраской и 1 резервный вагон.

27 июля на уроке мира с использованием трамваев-хибакуся, организованном Хиросимским институтом исследований мирного образования и другими педагогическими организациями, в каждый из двух вагонов сели хибакуся, которые, проезжая мимо Атомного купола и других мест, рассказывали о своем трагическом опыте примерно 90 участникам — школьникам и их родителям.

«Вся левая половина тела была обожжена, прошло 80 лет, но шрамы от ожогов остались. Думал только: «не хочу умирать, не хочу умирать» — и бежал». Масуока Сэйсити (94 года) из района Нака-ку города Хиросима, переживший бомбардировку в 14 лет примерно в километре от эпицентра, поделился своим опытом. Когда Масуока призвал: «Нужно дорожить жизнью. Для этого необходимо покончить с войнами и жить в мире», — школьники внимательно слушали с серьезными лицами.

Трамваи-хибакуся также являются «свидетелями» — многие их детали: тележки, моторы и другие части — сохранились с тех времен. Сотрудник отдела связей с общественностью и брендинговых стратегий Хиродэн отметил: «Это бесценные вагоны, свидетельствующие о бомбардировке. Мы хотим бережно их эксплуатировать и пускать как можно дольше, чтобы передавать правду об атомной бомбардировке».

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