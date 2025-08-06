«Десятки тысяч людей превратились в белый пепел» — сирота-хибакуся рассказывает правду о бомбе ради ядерного разоружения

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Хиросима, 6 августа (Jiji Press) — 83-летний хибакуся, переживший атомную бомбардировку в возрасте 3 лет, продолжает рассказывать о реальности атомной бомбардировки Хиросимы 80 лет спустя.

«Десятки тысяч людей превратились в белый пепел и разлетелись по ветру». Иида Кунихико (83 года) из города Хигаси-Хиросима префектуры Хиросима пережил атомную бомбардировку в трехлетнем возрасте, потеряв находившихся рядом мать и сестру и оставшись сиротой. Он считает передачу правды об атомной бомбе своей «миссией» и продолжает выступать в качестве свидетеля. 6 августа исполняется 80 лет со дня бомбардировки. «Правда еще не рассказана до конца. Если удастся донести истину, это приведет к ядерному разоружению», — убежденно говорит он.

6 августа 1945 года трехлетний Иида вместе с матерью Тосико (25 лет) и сестрой Макико (4 года) пережил атомную бомбардировку в доме родителей матери, расположенном примерно в 900 метрах от эпицентра. Сверкнула ослепительная вспышка, Иида был подброшен в воздух вместе с циновкой татами, осколки стекла впились в его лицо и руки. У всех троих изменился цвет кожи и выпали волосы. Примерно через месяц в доме двоюродной сестры матери, где они укрылись, мать и сестра умерли от некроза, начавшегося с ног.

«Когда я звал “мамочка”, она отвечала “Куни-чан”. А потом перестала отвечать». Отец погиб в боях на Окинаве, и Иида остался сиротой из-за атомной бомбы. Воспитывавшая его бабушка также скончалась через два с половиной года, и тогда он стал жить с дядей и тетей. Раны от осколков стекла заживали семь лет. Даже сейчас, в возрасте за 80, он иногда неожиданно впадает в детство и кричит: «Мамочка, помоги!»

После окончания технического училища Иида устроился инженером на завод тяжелого машиностроения. Выйдя на пенсию, в возрасте за 70 он стал официальным «свидетелем атомной бомбардировки» города Хиросима.

«Интересно, много ли людей действительно знают правду об атомной бомбе в Хиросиме? Не зная правды, нельзя понять необходимость ядерного разоружения». В своих выступлениях он рассказывает не только о личном опыте, но и о трагедии в эпицентре и его окрестностях. Температура земли в эпицентре достигала 3000-4000 градусов, в окрестностях «десятки тысяч людей превратились в белый пепел и были разнесены взрывной волной. Собрать останки было невозможно». Он также рассказывает о телах с содранной кожей, которые заполнили мосты и реки, о многочисленных сиротах, умерших от голода, и призывает: «Никогда больше нельзя допустить появления таких бесчеловечных и трагических жертв атомной бомбардировки».

Чтобы напрямую обращаться к иностранным туристам, Иида посещает курсы английского языка. В перерывах между выступлениями он подходит к людям у Атомного купола и рассказывает о том, как взрыв снес и здания, и людей. Он также изготавливает и раздает листовки на английском языке.

В условиях нестабильной мировой обстановки Иида с тревогой думает о том, что произойдет, если будет применено современное ядерное оружие, во много раз превосходящее по мощности хиросимскую бомбу. «Необходимо достичь мира во всем мире через ядерное разоружение». С этой убежденностью он продолжает со страстью передавать правду о пережитом.

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