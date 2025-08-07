Журавлики как послание мира: переработка в визитки, фонарики и вклад в трудоустройство людей с инвалидностью — Хиросима

Новости

Хиросима, 6 августа (Jiji Press) — Примерно 10 миллионов бумажных журавликов ежегодно приносятся из Японии и других стран мира к «Памятнику детям — жертвам атомной бомбы», расположенному в Парке мира района Нака города Хиросима. Их общий вес составляет около 10 тонн. Власти города уже более десяти лет распространяют эти журавлики среди компаний и граждан для повторного использования. Ответственный сотрудник поясняет: «Мирное послание, заложенное в этих журавликах, доходит до множества людей по всему миру, передаётся следующему поколению и расширяет круг тех, кто стремится к уничтожению ядерного оружия и установлению прочного мира».

«Памятник детям — жертвам атомной бомбы» был создан по образу Сасаки Садако — девочки, подвергшейся облучению в возрасте двух лет и умершей от лейкемии в возрасте 12 лет. Она продолжала складывать журавликов в больнице, надеясь на выздоровление. Её история была рассказана в детских книгах и учебных материалах, что стало началом традиции приносить журавликов к памятнику.

Ранее принесённые журавлики экспонировались в павильонах вокруг памятника в течение определённого времени, а затем хранились. Однако с 2012 года город начал передавать их желающим компаниям и организациям для переработки. С тех пор более 600 компаний и учреждений изготовили из бумаги, полученной путём переработки журавликов, такие изделия, как визитные карточки и блокноты. Кроме того, переработанные журавлики используются и в церемонии пускания фонариков по реке Мотоясугава перед Атомным куполом, которая проводится ежегодно вечером 6 августа.

Общественная организация «Проект будущего тысячи журавликов» совместно с 53 учреждениями социальной поддержки людей с инвалидностью как в городе, так и за его пределами занимается повторным использованием журавликов, получаемых от городских властей. Всего 670 человек, пользующихся услугами этих учреждений, разбирают и сортируют журавликов, отправляют их на переработку на фабрику, а затем из возвращённой переработанной бумаги изготавливают значки, блокноты, стикеры и другие изделия для продажи.

Кавато Юкари (34 года), управляющая одним из таких учреждений под названием «Смайл Студио», отметила: «Журавлики, переработанные руками людей с инвалидностью, обретают новую жизнь в виде товаров, и тем самым продолжают нести послание мира. Это очень важно».

Женщина, принимающая участие в изготовлении блокнотов и других изделий, поделилась своими чувствами: «Я не просто работаю — перерабатывая журавликов мира, я вношу свой вклад в общество и чувствую, что приношу пользу. Я очень благодарна за это».













