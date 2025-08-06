Передача памяти о бомбардировке «приложим все усилия» — поминальная служба по корейским жертвам атомной бомбы в Хиросиме

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Хиросима, 5 августа (Jiji Press) — 5 августа в Мемориальном парке мира в столице префектуры Хиросима, западная Япония, прошла поминальная служба по южнокорейским жертвам атомной бомбардировки США в заключительные дни Второй мировой войны.

Поминальная служба по корейцам, погибшим от атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, состоялась в Мемориальном парке мира в районе Нака-ку города Хиросима. Организатором выступило региональное отделение Ассоциации корейцев в Японии (Миндан) в префектуре Хиросима — это была уже 56-я такая церемония. Руководитель отделения Ким Гисон в траурной речи заявил: «Храня в сердце стремление к миру во всем мире, мы приложим все усилия к передаче памяти об атомной бомбардировке следующему поколению и всему миру».

В поминальной службе приняли участие около 230 человек, в том числе родственники погибших, глава Корейско-японской парламентской лиги Чу Хоён и генеральный директор международной НПО «Международная кампания за отмену ядерного оружия» (ICAN, штаб-квартира в Женеве) Мелисса Парк. В мемориал поместили список из 2824 умерших, добавив имена 10 человек, скончавшихся за минувший год. Председатель Чу призвал: «Человечество должно продолжать усилия по достижению мира и ядерного разоружения».

Присутствовавший на церемонии Квон Чунго (76 лет), потомок хибакуся во втором поколении, заявил о ядерном оружии: «Политики должны по-настоящему осознать, что нет более жестокого оружия».

После завершения поминальной службы Парк в беседе с журналистами сказала: «Одна ядерная бомба отняла всё. Нельзя допустить повторения этого».

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