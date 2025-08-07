«Учебные атомные бомбы» унесли более 400 жизней — американские войска сбросили 49 бомб на 18 префектур — память жива, идут исследования накануне годовщины атомных бомбардировок

Новости

Фукусима, 7 августа (Jiji Press) — В августе 1945 года на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. В рамках подготовки к этим атакам американские войска тайно применяли так называемые «учебные атомные бомбы» (тыквенные бомбы). Начиная с 20 июля того же года, на территории 18 префектур Японии США сбросили в общей сложности 49 таких бомб, что привело к гибели более 400 человек. Спустя 80 лет продолжается работа по сохранению памяти об этих долгое время неизвестных событиях, а также проводится фактическое расследование в различных регионах.

20 июля, в день начала этих бомбардировок, в городе Фукусима погиб 14-летний Сайто Такао. Его старшая сестра, Сайто Мити (98 лет), до сих пор помнит страшную силу взрыва: «Нас с матерью, находившихся поблизости, отбросило взрывной волной».

Такао погиб, заменив сестру на прополке рисового поля — она должна была пойти туда, но из-за начавшегося дождя они поменялись. «Он был таким любознательным и добрым мальчиком... Какая трагическая смерть». Боль от утраты не утихает даже спустя 80 лет.

26 июля бомба была сброшена на территорию нынешней начальной школы Тайра № 1 в городе Иваки, префектура Фукусима, где погибли трое преподавателей. В этой школе ежегодно проводятся поминальные церемонии.

Мацумото Цунэо (92 года), который в то время учился в этой школе, избежал гибели благодаря решению директора объявить внеочередные каникулы. Он неоднократно проводил специальные занятия для учеников своей родной школы. «Я был потрясён, когда спустя много лет узнал, что это была учебная атомная бомба. Наверняка многие ушли из жизни, так и не узнав правды», — говорит он о бомбе, унесшей жизнь его благодетеля.

О существовании учебных атомных бомб впервые стало известно в 1991 году благодаря исследованию американских архивов, проведённому гражданской группой из города Касугаи в префектуре Айти. С тех пор продолжается активная исследовательская деятельность, главным образом силами обычных граждан.

Кудо Ёдзо (75 лет), бывший преподаватель технического колледжа из префектуры Ямагути, который многие годы изучает тему учебных атомных бомб, в 2023 году провёл исследования в Кобе и других населённых пунктах, где точные координаты падения бомб до сих пор не установлены. В феврале 2024 года в городе Арида (префектура Вакаяма) ему удалось собрать осколки одной из таких бомб.

В апреле того же года Кудо при участии единомышленников со всей страны основал «Общество по исследованию тыквенных бомб». В настоящее время проводится анализ обнаруженных в ходе полевых работ фрагментов. Кудо с воодушевлением говорит: «То, что теперь учебные атомные бомбы воспринимаются как важная проблема, тесно связанная с Хиросимой и Нагасаки, — это настоящий прорыв. Мы стремимся пролить свет на забытые страницы этой трагической истории».

























