[Видео] В городе Юдзава устроили вечернюю иллюминацию с традиционными изображениями красавиц
НовостиКультура Туризм
Множество туристов посещают традиционный летний праздник Танабата Эдоро в городе Юдзава префектуры Акита. В торговом пассаже перед станцией JR Юдзава установлено около 170 больших и маленьких фонарей с изображением прекрасных женщин. Праздник продлился до 7 августа [Видеоцентр Jiji Press, 6 августа]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]