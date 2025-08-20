[Видео] В городе Юдзава устроили вечернюю иллюминацию с традиционными изображениями красавиц

Культура Туризм

Множество туристов посещают традиционный летний праздник Танабата Эдоро в городе Юдзава префектуры Акита. В торговом пассаже перед станцией JR Юдзава установлено около 170 больших и маленьких фонарей с изображением прекрасных женщин. Праздник продлился до 7 августа [Видеоцентр Jiji Press, 6 августа]

