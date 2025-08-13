80 лет спустя: потомок филиппино-японца стремится получить японское гражданство

Новости

Токио, 13 августа (Jiji Press) -- «Надеюсь получить японское гражданство, пока ещё есть силы», — с болью в голосе говорит 82-летний Такэи Хосе, японец во втором поколении, который после Второй мировой войны остался на Филиппинах и стал апатридом. Спустя 80 лет после окончания войны он впервые приехал в Японию при содействии японского МИД и дал интервью. 6 августа он встретился с родственниками в городе Кавачинагано префектуры Осака. Через своего представителя он также подал ходатайство в Токийский семейный суд о предоставлении гражданства.

Такэи родился в мае 1943 года. Его отцом был японец, служивший на государственных железных дорогах Филиппин, матерью — незамужняя филиппинка. Отец ушёл из дома незадолго до рождения сына, чтобы вступить в японскую армию. В 2009 году запрос в Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения установил, что отец вернулся в Японию после капитуляции.

До войны многие японцы выезжали за границу по призыву правительства — на Филиппины переселилось около 30 тысяч человек. Нередко они женились на местных женщинах. С началом войны японских мужчин мобилизовывали на месте, а затем они теряли связь с семьями — погибали в боях или подвергались принудительной репатриации из лагерей военнопленных в Японию.

После войны многие японцы второго поколения, лишившиеся отцов, оказались брошенными и подвергались гонениям как месть за японскую агрессию. Им приходилось скрывать своё происхождение и имена. На Филиппинах, где действует принцип происхождения по отцовской линии, один за другим люди становились апатридами. Такэи — один из них.

По данным МИД и НПО «Центр правовой поддержки филиппинских японцев», оставшихся на Филиппинах японцев насчитывается не менее 3800 человек, включая умерших. Свыше 1800 из них скончались, так и не получив японского гражданства. Сейчас около 50 человек хотят его получить. Средний возраст выживших — 84 года, и они продолжают стареть.

Премьер-министр Исиба Сигэру в апреле этого года во время поездки в Манилу встретился с тремя оставшимися на Филиппинах японцами, в том числе с Такэи. Он пообещал: «Буду добиваться скорейшей реализации получения гражданства и временных поездок на родину». МИД намерен и дальше оказывать поддержку в организации поездок таких людей в Японию.







