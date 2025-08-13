Фильм «Клинок, рассекающий демонов» преодолел отметку в 20 млрд йен в прокате

Новости

Токио, 13 августа (Jiji Press) -- Стало известно 12 августа, что кассовые сборы последнего фильма популярной аниме-серии «Истребитель демонов: Бесконечный замок — Возвращение Акадзы» превысили 20 млрд йен. По данным, опубликованным на официальном аккаунте фильма в X (бывший Twitter), за 25 дней с момента премьеры по 11 августа кассовые сборы достигли 220,72 млрд йен.

Аниме «Клинок, рассекающий демонов» основано на манге Готогэ Коёхару и рассказывает историю мальчика Камадо Тандзиро, чья семья была убита демонами, и который сражается с этими демонами. Последний театральный фильм задуман как трилогия, и данная картина является её первой частью. Фильм преодолел отметку в 10 млрд йен кассовых сборов за первые восемь дней с момента премьеры.







