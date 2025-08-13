Япония может сделать утилизацию портативных вентиляторов обязательной

Новости

Токио, 13 августа (Jiji Press) -- Министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассматривает включение портативных вентиляторов с литий-ионными батареями в список «товаров специальной переработки», что обязало бы производителей и импортёров обеспечивать их сбор и утилизацию.

На заседании экспертной группы по вопросам циркулярной экономики, состоявшемся 12 августа, министерство изложило свою позицию. Устройства с литий-ионными батареями часто вызывают пожары в процессе утилизации. В связи с этим решение о включении портативных вентиляторов в указанную категорию будет принято на основе анализа случаев пожаров, вызванных данными устройствами.

Поскольку портативные вентиляторы по большей части являются импортной продукцией и отмечены случаи их воспламенения во время зарядки, будет проведено исследование реального положения дел с их оборотом. Аналогичным образом министерство изучит необходимость включения в данную категорию аккумуляторных пылесосов и электробритв, работающих на литий-ионных батареях, с учётом того, можно ли извлекать из них батареи для раздельного сбора.

Между тем, экспертная группа одобрила новое включение мобильных телефонов, портативных зарядных устройств и продуктов нагреваемого табака с литий-ионными батареями в категорию товаров специальной переработки ресурсов, что обязует их производителей обеспечивать сбор своей продукции через розничные магазины согласно правительственному постановлению с апреля следующего года.







