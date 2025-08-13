27 министров иностранных дел выражают тревогу по поводу «немыслимой» ситуации в Газе

Политика Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Каир, 12 августа (Jiji Press) -- Министры иностранных дел 26 стран, включая Японию, Великобританию и Францию, а также представители Европейского союза (ЕС) выступили 12 августа с совместным заявлением, в котором выразили серьезную обеспокоенность тем, что гуманитарная ситуация в палестинском анклаве Газа «достигла немыслимого уровня». Дипломаты призвали к принятию неотложных мер по борьбе с «нарастающим голодом».

В секторе Газа участились случаи гибели и ранения мирных жителей, которые направлялись к пунктам раздачи продовольствия, организованным при участии Израиля и США, где в них открывали огонь. С учетом этих событий в заявлении подчеркивается, что применение смертоносной силы в местах раздачи гуманитарной помощи недопустимо.

Израиль ограничивает доставку гуманитарных грузов в Газу, что вызывает растущую критику со стороны международного сообщества из-за «искусственно созданного голода» (по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса). Хотя в конце июля израильские власти заявили о намерении активизировать поставки грузов, кризисная ситуация в Газе остается без изменений.

配給所近くで支援物資の小麦粉の袋を担ぐ住民＝８日、パレスチナ自治区ガザ北部ジキム（ＥＰＡ時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Jiji Press Газа Палестина Гуманитарный кризис Ближнийё Восток