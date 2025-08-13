Индекс Nikkei впервые превысил 43 000 йен в утренней торговле

Новости

Токио, 13 августа (Jiji Press) -- Базовый индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил отметку в 43 000 йен во время утренних торгов 13 августа на Токийской фондовой бирже, установив новый исторический рекорд в торговое время второй день подряд. Покупки на волне роста американских акций накануне определили тон торгов, а прирост в какой-то момент превысил 600 йен относительно закрытия предыдущего дня. По итогам утренней сессии индекс закрылся на уровне 43 301,07 йен, прибавив 582,90 йен. Индекс Токийской фондовой биржи (TOPIX) также достиг нового исторического максимума в ходе торгов.

Опубликованные 12 августа данные по индексу потребительских цен (CPI) США за июль в целом совпали с предварительными ожиданиями, что поддержало на американском рынке надежды на скорое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Это улучшило инвестиционные настроения, и все основные американские индексы показали рост. В ответ на такую динамику токийский рынок с самого утра демонстрировал активные покупки по широкому спектру акций, особенно в секторе полупроводников и компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Однако представитель крупной брокерской компании предупредил: «Токийские акции могут упасть в любой момент», отметив, что «на рынке ощущается краткосрочный перегрев после резкого отскока, продолжавшегося до вчерашнего дня».













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]