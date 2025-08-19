Японские производители расширяют возможности цифровых камер

Новости

Токио, 18 августа (Jiji Press). Японские производители фотоаппаратов представляют уникальные цифровые камеры, стремясь привлечь молодых людей, которые любят делать эффектные фотографии для социальных сетей.

По данным Ассоциации камер и устройств обработки изображений, в прошлом году мировые поставки цифровых камер продемонстрировали первый рост за семь лет, увеличившись на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом и составив 8,49 миллиона единиц.

Поставки моделей со сменными объективами, включая беззеркальные камеры, выросли на 10,2%, а поставки камер с фиксированным объективом увеличились на 9,2%.

В прошлом году японский рынок продемонстрировал двузначный рост после того, как китайский рынок показывал годы выдающегося роста.

Среди новинок японских производителей особое внимание привлекают компактные цифровые фотокамеры с фиксированным объективом.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

