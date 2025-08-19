Материнская компания сети Don Quijote в Японии показала рекордную годовую чистую прибыль

Новости

Токио, 18 августа (Jiji Press). Материнская компания оператора дисконтных магазинов Don Quijote Co. сообщила о рекордной чистой прибыли за год до июня этого года благодаря росту покупок товаров беспошлинной торговли среди иностранных туристов.

Консолидированная чистая прибыль компании Pan Pacific International Holdings Corp. выросла на 2,0% по сравнению с предыдущим годом и составила 90,5 млрд йен, что также отражает высокие продажи её продукции под собственной торговой маркой.

На финансовый год, заканчивающийся в июне следующего года, компания прогнозирует более высокие продажи и прибыль, ожидая, что ее чистая прибыль впервые достигнет 100 миллиардов йен.

«Мы построим компанию, которая сможет получать 300 миллиардов иен операционной прибыли», – заявил на пресс-конференции в Токио 18 августа уполномоченный директор Мория Хидэки, который 26 сентября станет новым президентом Pan Pacific International.

В тот же день компания также опубликовала долгосрочный план управления на ближайшие 10 лет, который в качестве одной из целей включает открытие 250 новых магазинов Don Quijote. Кроме того, в 2026 году компания запустит новый бренд, ориентированный на продукты питания, и планирует открыть от 200 до 300 торговых точек под этим брендом в течение следующего десятилетия.

