SoftBank инвестирует в американскую Intel — 300 миллиардов йен для укрепления инвестиций в полупроводники

Токио и Санта-Клара, 19 августа 2025 года (Jiji Press) — SoftBank Group (SBG) объявила 19 августа о намерении инвестировать 2 миллиарда долларов США (около 300 миллиардов йен) в американскую полупроводниковую корпорацию Intel, переживающую трудности в управлении. Время инвестиций пока не определено, но компания приобретет акции Intel по цене 23 доллара США (около 3400 йен) за акцию и, как ожидается, получит около 2% акций компании.

В отношении Intel также сообщается, что администрация Трампа планирует инвестировать 10%, что позволит усилить инвестиции в передовые технологии и полупроводниковую промышленность в сотрудничестве с американским правительством.

Председатель правления и президент SBG Сон Масайоси прокомментировал: «Мы ожидаем дальнейшего развития передового производства и поставок полупроводников в Соединенных Штатах, где Intel будет играть важную роль».

Генеральный директор Intel Тан Лип-Бу, который имел опыт работы в качестве внешнего директора SBG в период с 2020 по 2022 год, выразил благодарность: «Маса (Сон Масайоси) и я тесно сотрудничали на протяжении десятилетий, и я ценю доверие, которое он оказал Intel этой инвестицией».

