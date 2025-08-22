Бесплатные средства гигиены предлагают в туалетах на выставке Osaka Expo

Новости

Осака, 21 августа (Jiji Press). В некоторых женских туалетах Всемирной выставки 2025 года в городе Осака предметы гигиены предоставляются бесплатно в рамках проекта, реализуемого под руководством Университета Осаки.

Преподаватели и студенты университета установили в девяти туалетах на месте проведения выставки картонные диспенсеры собственной разработки для предоставления средств женской гигиены, предоставленных компаниями-спонсорами.

Целью команды является создание общества, в котором туалеты будут легкодоступны для женщин.

Проект MeW Высшей школы гуманитарных наук университета исследует вопросы, связанные с менструацией и средствами гигиены, с разных точек зрения.

Когда в 2021 году они впервые установили диспенсер в университетском туалете, они получили множество положительных отзывов. Одна пользовательница сказала: «Я почувствовала, что кто-то сочувствует моей боли во время менструации».

