Требование отзыва планов поселений — Израилю, заявление Японии и других стран

Каир/Лондон, 21 августа (Jiji Press) — Министры иностранных дел Японии, Франции, Великобритании и других 22 стран 21 августа выступили с совместным заявлением, требуя немедленного отзыва одобренных правительством Израиля планов масштабного строительства еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Назвав поселения на оккупированных территориях нарушением международного права, они осудили «односторонние действия израильского правительства, которые подрывают безопасность и процветание на Ближнем Востоке».

Поселения расположены в месте, которое разделяет Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан — территории, которые палестинцы рассматривают как будущую столицу, и уже долгое время указывается на то, что их строительство сделает создание палестинского государства затруднительным.

В связанном событии 21 августа 27 стран, включая Японию, Великобританию, Францию и Германию, выступили с отдельным совместным заявлением, требуя, чтобы Израиль «обеспечил немедленный независимый доступ иностранных СМИ и предоставил защиту журналистам, работающим в Газе», чтобы они могли освещать «гуманитарную катастрофу» на оккупированной территории, подвергающейся израильским военным атакам.

Подчеркивая, что «доступ к зонам конфликта жизненно важен для выполнения» роли журналистов в «привлечении внимания к разрушительной реальности войны», заявление, объявленное британским правительством, гласит, что страны «выступают против всех попыток ограничить свободу прессы и заблокировать доступ журналистов во время конфликтов».

