Ужесточение требований к визе для иностранных предпринимателей = размер уставного капитала увеличивается до 30 миллионов йен

Новости

Токио, 25 августа (Jiji Press) – Управление по вопросам иммиграции и проживания начало согласование ужесточения требований для получения визы «экономическая деятельность и управление» для иностранных предпринимателей. Основным изменением станет повышение минимального размера уставного капитала с нынешних 5 миллионов йен до 30 миллионов йен. Цель — предотвращение незаконного использования визы для целей иммиграции.

25 августа Управление иммиграции представило проект изменений в министерские постановления на заседании специального комитета Либерально-демократической партии по иностранной рабочей силе и получило одобрение. После публичных комментариев планируется внести изменения в течение года.

В рамках действующей системы для получения визы достаточно обеспечить офис внутри страны и либо уставный капитал от 5 миллионов йен, либо трудоустройство двух или более штатных сотрудников. Критиковалась мягкость критериев, которая приводила к незаконному использованию. По данным Управления иммиграции, в ходе фактической проверки подтверждались случаи отсутствия реальной деятельности предприятий.

Согласно проекту изменений, помимо повышения требований к уставному капиталу, будут введены дополнительные требования: опыт экономической деятельности и управления не менее трех лет или соответствующая степень магистра и выше, а также трудоустройство одного или более штатных сотрудников.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]