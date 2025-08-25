Россия должна участвовать в переговорах без предварительных условий

Новости

Токио, 25 августа (Jiji Press) – Министры иностранных дел ведущих семи стран (G7) 24 августа вечером провели телефонные переговоры по вопросу российского вторжения в Украину и договорились совместно настойчиво требовать от российского правительства скорейшего участия в мирных переговорах без предварительных условий. Также было подтверждено, что стороны будут продолжать тесное взаимодействие и координацию действий.

Переговоры были приурочены к Дню независимости Украины от бывшего Советского Союза. В них принял участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. От Японии вместо министра иностранных дел Такеши Ивая, который отправился с визитом в Центральную Азию, участвовал заместитель министра иностранных дел Хироюки Намадзу.

Президент США Дональд Трамп ищет возможность проведения встречи глав украинского и российского государств, но перспективы её реализации остаются неясными. На переговорах 24 августа была вновь подтверждена солидарность G7 и Украины. Инициативу Трампа приветствовали как «создание возможности для справедливого и мирного решения агрессии».

