Nikkei и Asahi подали иск против американской AI-компании за нарушение авторских прав — Токийский окружной суд

Токио, 26 августа (Jiji Press) – Компании «Нихон кэйдзай симбун» (Nikkei) и «Асахи симбун» (Asahi) 26 августа совместно подали иск в Токийский окружной суд против американской стартап-компании Perplexity, предоставляющей поисковые услуги генеративного искусственного интеллекта, обвинив её в нарушении авторских прав на статьи, требуя судебного запрета на воспроизведение их статей, удаления сохраненного контента и выплаты 2,2 миллиарда йен ущерба каждому истцу.

Обе компании охарактеризовали поведение Perplexity как «масштабное, постоянное «бесплатное использование» контента статей». Компании заявили, что Perplexity управляет сервисом, генерирующим ответы на вопросы пользователей путем подачи информации, собранной из интернета, в свои генеративные AI-движки.

Что касается Perplexity, то материнская компания американской газеты «Уолл-стрит джорнал» — «Доу Джонс» и другие подали иск в США в октябре прошлого года, обвинив в нарушении авторских прав. В Японии 7 августа компания «Ёмиури симбун» также подала иск, требуя возмещения ущерба в размере около 2,168 миллиарда йен.

Истцы заявили, что Perplexity копировала и хранила контент статей новостных компаний без разрешения и использовала этот контент как минимум с июня 2024 года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]