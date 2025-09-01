Алименты после развода «20 тысяч йен в месяц» = меры против неуплаты, министерство юстиции подготовило проект постановления

Новости

Токио, 29 августа (Jiji Press) – Стало известно, что Министерство юстиции подготовило проект постановления, устанавливающий размер «законных алиментов» в 20 тысяч йен в месяц на одного ребенка. Об этом 28 августа сообщили информированные источники. Данная система основывается на изменениях в Гражданском кодексе, которые должны вступить в силу к маю 2026 года, и направлена на предотвращение неуплаты алиментов даже при отсутствии предварительного соглашения между родителями о выплате содержания после развода.

Выплата алиментов является обязанностью в соответствии с Гражданским кодексом, а конкретные суммы определяются в индивидуальном порядке с учетом доходов и других факторов. Согласно исследованию, проведенному Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения в 2021 году, алименты фактически получают только 28,1% неполных семей с матерями-одиночками и 8,7% семей с отцами-одиночками, что является одной из причин финансовых трудностей неполных семей.

Принятые в мае прошлого года изменения в Гражданский кодекс создали новую систему, позволяющую требовать законные алименты даже без предварительного соглашения на момент развода. Проект постановления устанавливает ежемесячную сумму в 20 тысяч йен на основе «стандартной стоимости поддержания минимального уровня жизни ребенка». Эта мера должна быть введена одновременно с системой «совместной родительской опеки», при которой оба родителя сохраняют родительские права после развода, что позволит обеим сторонам выполнять свои обязанности по воспитанию детей.

При неуплате алиментов также будет создан механизм, позволяющий взыскивать задолженность путем ареста имущества должника. Предусматривается преимущественное право на получение выплат по сравнению с другими кредиторами, с максимальным лимитом в 80 тысяч йен в месяц на одного ребенка.

Министерство юстиции планирует провести публичные консультации (сбор мнений) начиная со следующего месяца для доработки содержания. После вступления в силу предусматривается пересмотр документа по мере необходимости.

